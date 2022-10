È morto Jerry Lee Lewis, addio alla leggenda del Rock ‘n’ roll: aveva 87 anni

È morto a 87 anni Jerry Lee Lewis, mito del rock ‘n’ roll e autore di grandi successi entrati di diritto nella cultura pop mondiale. Tra questi Great balls of fire, rilanciato negli anni anche dal film Top gun di cui è stato parte della colonna sonora. A confermare la sua morte – come riporta il New York Times – è stato il suo agente, Zach Farnum. Lewis è deceduto nella sua casa nella contea di Desoto in Mississippi, con al suo fianco la moglie Judith. Nato in Louisiana, JLL aveva imparato a suonare il pianoforte a 9 anni, per esibirsi poi a soli 14 anni per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto. Nel 2022, 36 anni dopo essere stato uno dei primi membri della Rock & Roll Hall of Fame, era entrato nella Country hall of fame. La notizia della morte di The Killer, come veniva soprannominato, era stata anticipata da Tmz lo scorso 26 ottobre. Ma dopo appena un’ora era stata smentita dall’agente di Lewis, Zach Farnum, secondo il quale il cantante si trovava vivo e vegeto nella sua casa a Memphis, nel Tennesse.

