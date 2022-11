Roma, due donne trovate morte. La casa piena di sangue: ipotesi duplice omicidio

Due donne cinesi sono state trovate morte in un palazzo nel quartiere Prati a Roma alle 11 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vittime si trovava su un pianerottolo dell’edificio, mentre l’altra era all’interno di un appartamento, in cui secondo Repubblica le due donne si prostituivano. La casa sarebbe stata ritrovata dalla polizia piena di sangue, ma non è ancora chiaro come le due siano morte. Una prima ipotesi di indagine è di duplice omicidio. Ad avvertire la polizia è stato il custode del palazzo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: