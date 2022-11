Coronavirus, 533 morti e 208.346 casi negli ultimi 7 giorni. In crescita il tasso di positività al 17,5%

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+44) e nei reparti di area non critica (+625)

Il numero dei decessi da Coronavirus raggiunge quota 533 nell’ultima settimana, in lieve calo contro i 549 della rilevazione precedente. I nuovi contagiati arrivano a 208.346 rispetto ai 181.181 della settimana scorsa. Il tasso di positività sale di 1,9 punti percentuali arrivando al 17,5%. A riferirlo sono i dati pubblicati oggi 18 novembre dal ministero della Salute e della Protezione Civile. La situazione negli ospedali d’Italia peggiora: 44 ricoveri in più sono stati registrati nei reparti di terapia intensiva, +625 nei reparti di area non critica. Le dosi di vaccino somministrate in totale diventano 142.427.916. I guariti raggiungono quota 173.472.

