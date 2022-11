Juventus shock: si dimettono tutti. L’addio del presidente Andrea Agnelli, del vice Nedved e del cda

La notizia è di quelle destinate a lasciare strascichi. In una seduta straordinaria del consiglio di amministrazione, lunedì 28 novembre si è dimesso il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. La decisione arriva in seguito alle inchieste che hanno coinvolto la società bianconera e alle ultime contestazioni della Consob. Le azioni del cda sono sotto la lente della procura di Torino nell’indagine Prisma sulle plusvalenze. Secondo gli inquirenti, tra le altre cose, la Juventus avrebbe alterato i bilanci di tre anni – quelli approvati il 24 ottobre 2019, il 15 ottobre 2020 e il 29 ottobre 2021 – attraverso scambi tra giocatori e manovre sugli stipendi. Un’altra accusa mette in ombra il ruolo della rosa dei bianconeri. I giocatori avrebbero rinunciato a una sola mensilità invece che alle quattro annunciate. Si chiude così l’era di Andrea Agnelli, presidente dal 2010 nella striscia dei record dei 9 scudetti di fila.

