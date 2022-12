Stop a musica ed eventi, il gesto delle discoteche umbre dopo l’incidente mortale dei 4 ragazzi

Niente musica e luci spente questa sera per tre discoteche in provincia di Perugia, che hanno deciso di annullare tutti gli aventi previsti nei locali dopo la morte di quattro ragazzi la scorsa notte in un incidente stradale a San Giustino Umbro. In un messaggio congiunto, le discoteche Clover, Formula e Lo Scorpione hanno comunicato su Facebook la decisione in segno di lutto: «Un piccolo gesto di fronte all’immane tragedia che ha colpito le famiglie alle quali va il nostro sincero cordoglio. In questo triste momento restare in silenzio è la sola cosa che ci sentiamo di dire». I quattro ragazzi morti nell’incidente erano di ritorno da una festa di compleanno e si stavano dirigendo verso Sansepolcro, in Toscana, per proseguire la serata in discoteca.

