Si spaccia per poliziotto per 11 anni: ora rischia una multa per usurpazione di titolo

Ha sostenuto per 11 anni con la sua compagna di essere un polizotto in servizio nella sezione volanti di Bari. Poi ha costretto la donna a rivolgersi al commissariato perché dopo la fine della relazione non la lasciava in pace. E così i suoi “colleghi” hanno scoperto tutto. A Monopoli la polizia ha verificato che non fosse in possesso di armi e poi gli ha contestato la violazione amministrativa per usurpazione di titolo. Avviando il procedimento presso la prefettura di Bari. Ora l’uomo rischia una sanzione che va da 154 a 929 euro.

