Alessandria, grave incidente per un’auto con sette passeggeri: tre morti, tra loro un 15enne

Tre morti, tutti giovani, e due feriti. È il bilancio di un grave incidente avvenuto intorno alle 4 di notte alle porte di Alessandria, in Piemonte, lungo la strada provinciale 244. L’auto, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, è uscita di strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo. Erano sette i passeggeri a bordo del mezzo: le vittime hanno 33, 29 e 15 anni. Ma ci sono anche due feriti, portati via dai mezzi di soccorso uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. L’incidente è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, che è stato danneggiato nell’impatto. La società Rete ferroviaria italiana ha comunicato che sulla linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo il traffico è stato sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme. Per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente sono state necessarie due squadre e oltre tre ore di intervento.

