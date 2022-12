Manovra, Berlusconi torna a promettere: «Zero tasse per le assunzioni di giovani, pensioni minime a 600 euro» – Il video

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi torna a far sentire la sua voce sui temi di attualità per il governo-Meloni, in particolare la manovra che il Parlamento si appresta a esaminare, emendamenti compresi. Forza Italia, annuncia l’ex premier in un video, propone che il costo delle assunzioni dei giovani dai 18 ai 34 anni da parte delle aziende sia uguale allo stipendio percepito dal nuovo assunto. E’ uno dei punti salienti del videomessaggio diffuso da Berlusconi al termine di un incontro oggi ad Arcore con i ministri, i sottosegretari, i capigruppo e i vicepresidenti delle Camere della sua formazione politica. «Ci siamo confrontati e abbiamo presentato diversi progetti, anche relativi a quelli che riguardano la legge di bilancio già presentata e che contiene molti interventi nostri», premette Berlusconi. Oltre alla detassazione e decontribuzione per le aziende che assumono giovani, il leader di Fi rispolvera un altro cavallo di battaglia: la promessa di aumentare le pensioni minime per le persone anziane, per il momento ad almeno 600 euro. «Così – ha commentato – potremo arrivare ai 1000 euro al mese che ci siamo prefissati da tempo». Questa legge – ha dichiarato poi Berlusconi – «dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia». Infine, l’ex premier ha annunciato che «lavoreremo nei prossimi mesi con incontri settimanali o ogni 15 giorni per portare al governo le migliori proposte per cambiare in meglio la vita degli italiani».

