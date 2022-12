Roma, bus con 41 bambini a bordo esce di strada: due passeggeri di 7 anni in ospedale

Sono ancora sconosciute le ragioni che hanno portato fuori strada il pullman con 41 bambini a bordo oggi, 12 dicembre, in via Tiburtina, all’incrocio con via di Salone in zona Settecamini. Due passeggeri di 7 anni circa sono stati trasportati in ospedale. I piccoli stavano tornando da una gita, quando verso le 13.50 l’autista ha perso il controllo del bus finendo fuori strada. Al momento la pista più concreta sarebbe quella di un malore avvertito dal conducente. Secondo le prime testimonianze raccolte dai vigili urbani, sarebbe stato proprio lui a dire di aver accusato dei dolori. Attualmente il 46enne si trova ricoverato all’ospedale Vannini, mentre i due bambini sono al Policlinico Umberto I e al Pertini di Roma. Subito dopo l’incidente, oltre alle forze dell’ordine, sul posto è arrivata la squadra del Tuscolano dei vigili del fuoco e il gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

