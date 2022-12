Cosenza, abusi su minori: arrestato un collaboratore scolastico

Nel Cosentino un collaboratore scolastico è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Terranova da Sibari e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minore. L’indagine era stata avviata dopo una denuncia sporta nei primi mesi di dicembre dalla rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo della città in provincia di Cosenza e dietro segnalazione di un’insegnante dello stesso plesso scolastico che aveva raccolto le testimonianze di due ragazze che indicavano il collaboratore come il presunto autore degli abusi subiti. Raccolte le informazioni, i militari della stazione di Terranova da Sibari, insieme alla procura cosentina, hanno così svolto gli accertamenti del caso e una volta ascoltate le testimonianze delle minori in presenza di uno psicologo, hanno convalidato l’arresto nei confronti dell’uomo che prestava servizio all’interno dell’Istituto, chiudendo – infine – le indagini nel giro di pochi giorni.

