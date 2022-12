Caso Soumahoro, il legale di Liliane Murekatete: «Presentati documenti che escludono la responsabilità»

«Stamattina abbiamo presentato della documentazione che riteniamo adatta a riqualificare le contestazioni mosse a Liliane Murekatete: confidiamo già da ora che si escluderanno le responsabilità». A dichiararlo è Lorenzo Borrè, legale che difende la compagna di Aboubakar Soumahoro nell’inchiesta che coinvolge le coop nelle quali hanno lavorato la donna e sua madre, Maria Therese Mukamitsindo. Per la mattina di oggi, 19 dicembre, era previsto l’interrogatorio di Murekatete presso la procura di Latina. La donna è sottoposta, insieme a Mukamitsindo, a misure interdittive. Il suo avvocato ha voluto ribadire alla stampa di «non conoscere il compendio probatorio e, fermo restando che fin d’ora escludo responsabilità, chiediamo il tempo di poterlo dimostrare. Io comunque, pur non potendo anticipare nulla, ho già una idea molto chiara», ha concluso Borrè. Murekatete, stando a quanto disposto dalle autorità giudiziarie, non potrà ricoprire incarichi societari e contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: