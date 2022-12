Qatar 2022, dalle proteste dei giocatori iraniani al gestaccio del portiere argentino: le immagini che non dimenticheremo – La gallery

Dalle proteste dei giocatori iraniani all’invasione di campo di Mario Ferri, per poi arrivare al contestatissimo mantello indossato da Messi. Un mondiale caratterizzato soprattutto dagli aspetti sociali e politici, piuttosto che da quelli sportivi. Tuttavia, non sono mancate le emozioni sul campo e la gioia di chi ha raggiunto obiettivi importanti e forse inaspettati. Particolari anche le esultanze, come quella del giocatore del Camerun espulso per essersi tolto la maglietta dopo l’1 a 0 della vittoria contro il Brasile, allo strano gesto del portiere dell’Argentina durante le premiazioni.