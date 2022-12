Molestie alla giornalista Greta Beccaglia, condannato Serrani: dovrà seguire un percorso di recupero

Il giudice ha deciso di sospendere la pena di un anno e sei mesi se il ristoratore marchigiano nei prossimi cinque anni continuerà a sottoporsi a un percorso di recupero. L’uomo dovrà anche risarcire l’Ordine dei giornalisti e la cronista per un totale di 25mila euro

È stato condannato a un anno e sei mesi Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano accusato di violenza sessuale nei confronti della giornalista Greta Beccaglia. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni, a condizione che Serrani si sottoponga a un percorso di recupero. La vicenda risale al 27 novembre 2021, quando all’uscita dallo stadio Castellani dopo Empoli-Fiorentina, l’uomo molestò in diretta la giornalista durante un collegamento televisivo. Serrani è stato anche condannato a risarcire Beccaglia con una provvisionale di 15mila euro. Altri indennizzi sono stati decisi a favore dell’Ordine dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana per un totale di 10mila euro.

