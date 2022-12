Ucraina, Zelensky: «Il 2023 sarà un anno decisivo per liberare il Paese dal nemico» – Il video

Per il presidente dell’Ucraina gli obiettivi da raggiungere per il nuovo anno sono: «la ricostruzione del Paese e il ritorno a casa degli ucraini»

«L’Ucraina sta preparando le forze di difesa e sicurezza per il prossimo anno che sarà decisivo». Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto videomessaggio alla nazione. Per il presidente ucraino è necessario, dunque, avere chiari «i risultati da raggiungere». «Questa settimana sarà importante dal punto di vista politico. Stiamo entrando – continua – nel prossimo anno e dobbiamo mantenere una comprensione comune dei nostri obiettivi nazionali». Obiettivi che per Zelensky riguardano in particolare «la liberazione dell’Ucraina dal nemico, la ricostruzione, il ritorno degli ucraini a casa», ma anche «l’ulteriore riavvicinamento dello stato con i partner chiave e l’apertura di nuove opportunità per il Paese nel mondo». Il capo di Stato ha inoltre annunciato che presto presenterà «la sua opinione sull’attuazione di questi obiettivi nel messaggio annuale alla Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino) sulla situazione esterna e interna dell’Ucraina». Nel videomessaggio alla nazione, Zelensky ha poi riferito di aver tenuto oggi – martedì, 27 dicembre – una riunione dello Stato maggiore, durante la quale si è parlato della situazione «Bakhmut, Kreminna e nel Donbass», dove continuano i combattimenti tra le forze russe e ucraine.

