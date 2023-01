Zelensky riavvolge il nastro del 2022: «Abbiamo superato ogni paura. Ora la vittoria» – Il video

Sfondo oscuro, musica d’atmosfera, tono grave. 17 minuti per ripercorrere l’anno più duro di sempre per il suo Paese. «È stato il nostro anno. L’anno dell’Ucraina e degli ucraini». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riassume il 2022 in un lungo video indirizzato ai suoi concittadini e a tutto il mondo. «Il 2022 ha colpito i nostri cuori. Abbiamo pianto tutte le lacrime. Tutte le preghiere sono state urlate. 311 giorni. Abbiamo qualcosa da dire su ogni minuto. Ma la maggior parte delle parole sono superflue. Nessuna spiegazione è necessaria. Il silenzio è necessario per ascoltare». Nel video-messaggio Zelensky ammette di non sapere cosa accadrà nell’anno nuovo, ma sottolinea anche l’effetto sensazionale di unificazione del Paese che la guerra ha portato: «Abbiamo superato il panico, i dubbi, la disperazione e la paura imparato a non avere paura. Piuttosto che scappare, ci siamo uniti». Sulla base di questi sentimenti condivisi, sprona il suo popolo a raggiungere nel 2023 quello che intravede come un obiettivo raggiungibile: la vittoria. «Questa è la cosa principale. Lasciate che quest’anno sia l’anno del ritorno. Il ritorno della nostra gente. I soldati alle loro famiglie. I prigionieri alle loro case. E gli emigrati nella loro Ucraina». Una vittoria che per il presidente significa un ritorno alla vita normale, quella precedente al 24 febbraio, data in cui iniziò l’invasione russa e lo sconvolgimento della vita di tutti gli ucraini. «Ai momenti felici senza coprifuoco. Alle gioie terrene senza allarmi aerei. La restituzione di ciò che ci è stato rubato. L’infanzia dei nostri figli, la serena vecchiaia dei nostri genitori. Possa il nuovo anno portare tutto questo», ha detto. E ha aggiunto: «Siamo pronti a lottare per questo».

