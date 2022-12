Sparatoria nella metro di Milano, arrestato un 20enne

Alle 16.30 di oggi, 30 dicembre, diversi colpi di pistola sono stati esplosi davanti alla fermata della metropolitana di Cologno Sud. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, ha estratto l’arma nel corso di una rissa con altri suoi coetanei. Non sono ancora chiare le motivazioni della lite che hanno portato il ragazzo, di nazionalità italiana, a sparare in direzione di una decina di giovani di origini nordafricane. I passanti, uditi i colpi, hanno allertato subito il 112. Grazie alle descrizioni dei testimoni, l’autore della sparatoria è stato bloccato dai carabinieri mentre cercava di fuggire camuffandosi tra i passeggeri della metropolitana. Stava salendo a bordo di un vagone quando gli uomini della compagnia di Sesto San Giovanni l’hanno individuato. I militari hanno ritrovato l’arma, rivelatasi essere una pistola a salve, che l’autore del fatto aveva cercato di nascondere, gettandola sui binari. Gli altri ragazzi coinvolti nel litigio si sono dileguati. I carabinieri hanno perquisito il giovane, il quale è stato trovato in possesso di 48 colpi a salve, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 50 grammi di hashish. Gli oggetti sono stati sequestrati e il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, contestualmente, denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Carabinieri | Materiale sequestrato dopo la sparatoria

