Botti di Capodanno, a Napoli peggio dell’anno scorso: 15 feriti per i petardi, 5 sono ragazzi – I video

È di almeno 15 feriti per l’esplosione dei botti di Capodanno, di cui cinque minori, il bilancio della scorsa notte a Napoli e provincia, un dato in aumento secondo la questura rispetto allo scorso anno, quando erano state otto le persone che hanno avuto bisogno di soccorso durante i festeggiamenti per il nuovo anno. I feriti solo nella città di Napoli sono stati 12, di questi tre sono minorenni. Tra i primi ad arrivare al pronto soccorso del vecchio ospedale Pellegrini è stato un uomo con la mano ferita per aver raccolto un botto per strada perdendo una falange. Come riportano i primi dati dei carabinieri, nello stesso pronto soccorso è stato medicato un altro uomo che ha raccontato di essere rimasto ferito alla gamba dopo che un passante in via Partenope lo ha colpito con un petardo lanciato per terra. All’ospedale San Paolo è arrivato invece un 50enne che ha riferito di essere stato colpito al volto da un petardo mentre era affacciato al balcone. L’uomo ha riportato una contusione con ustione con una prognosi di sette giorni.

A Vercelli una donna di 34 anni è rimasta gravemente ferita a una mano per lo scoppio di un petardo poco dopo mezzanotte. La donna ha perso un dito e ha riportato altre ferite. Rischia di perdere una falange anche un 21enne a Milano, colpito da un botto in piazza Duomo. A Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, un 46enne è arrivato in ospedale con lesioni a occhi, viso e mani.

