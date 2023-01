Investe e uccide un migrante a Corigliano-Rossano: è caccia al pirata della strada

La vittima, morta sul colpo, non è stata ancora identificata: avrebbe un’età compresa tra i 25 e i 30 anni

Stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale del territorio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, quando è stato investito da un’auto sopraggiunta ad alta velocità. La vittima, morta sul colpo, non è stata ancora identificata. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un migrante di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Il pirata della strada, dopo aver ucciso l’uomo nella contrada San Nico, è fuggito facendo perdere le tracce. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, dopo aver effettuato i rilievi sul luogo dell’accaduto, hanno avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile dell’incidente.

