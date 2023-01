Il fossile con corpo di uccello e testa di dinosauro scoperto in Cina – Foto e video

In Cina è stato scoperto uno strano animale con il corpo di uccello e la testa di dinosauro, vissuto circa 120 milioni di anni fa e nominato dagli scienziati Cratonavis zhui. Dietro la rivelazione c’è un equipe di studiosi della Chinese Academy of Sciences (Cas), coordinata da Zhou Zhonghe. Lo studio è poi stato pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution. I paleontologi hanno scansionato il fossile con uno scanner di tomografia computerizzata ad alta risoluzione e hanno scoperto che il teschio della testa è quasi identico a quello del tirannosauro. «Le caratteristiche del cranio – ha spiegato il dottor Zhiheng Li, tra gli autori principali del lavoro – mostrano che la maggior parte degli uccelli vissuti nel Cretaceo, tra cui il Cratonavis zuhi, non era in grado di muovere il becco superiore in modo indipendente rispetto alla scatola cranica e alla mascella inferiore, cosa che invece gli uccelli moderni riescono a fare e che costituisce una delle caratteristiche più peculiari della loro diversità ecologica».

L’anomalia del metatarso e della scapola allungati: ecco perché

ZHAO CHUANG / Fossile rinvenuto in Cina, 6 gennaio 2023

A colpire gli scienziati è stato anche il fatto che questo “dino-uccello” avesse una scapola e il primo metatarso allungati. Cosa che gli uccelli moderni non presentano. E, secondo gli autori della ricerca, potrebbe essere dovuto al passaggio evolutivo verificatosi da dinosauri a uccelli, necessario per compensare le altre caratteristiche di questo antico animale che possedeva una pessima corporatura per volare. «La scapola è funzionalmente vitale per il volo degli uccelli e trasmette stabilità e flessibilità», ha spiegato lo scienziato Wang Min, che ha partecipato allo studio. «La scapola potrebbe aumentare il vantaggio meccanico del muscolo per la rotazione dell’omero, che compensa l’apparato di volo complessivamente sottosviluppato di questo primo uccello, e queste differenze rappresentano la sperimentazione morfologica nel comportamento di volo all’inizio della diversificazione degli uccelli», ha concluso.

In quale branca è stato inserito

ZHAO CHUANG / Fossile rinvenuto in Cina, 6 gennaio 2023

Date le caratteristiche, questo Cratonavis è stato posizionato a metà tra il dinosauro Archaeopteryx dalla coda lunga e simile a un rettile, e gli Ornithothoraces, che avevano invece diverse caratteristiche degli uccelli moderni.

