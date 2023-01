Iseo, giovane pedone muore sul colpo travolto dalla carambola di due auto

Travolto da una carambola tra due autovetture avvenuta sulla vecchia litoranea di Iseo, un pedone con un’età tra i 20 e i 25 anni è rimasto ucciso nella serata del 7 gennaio. Il giovane non è sopravvissuto al doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma, chiusa poi al traffico per i rilievi delle forze dell’ordine. Dalle prime testimonianze il ragazzo non avrebbe avuto scampo: centrato da una Fiat Punto guidata da un uomo, è stato sbalzato sulla corsia opposta e investito anche da una Bmw con a bordo tre donne e una bambina. Le due vetture si sono a loro volta scontrate, a quel punto a velocità ridotta. Gli automobilisti e i passeggeri risultano attualmente illesi dallo scontro. Secondo quanto riportato dai soccorritori, il giovane, deceduto all’impatto, ha presentato lesioni gravissime. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire dai rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi anche alcune ambulanze e i vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento…

