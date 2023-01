Andria, scontro fra tre auto sulla provinciale: morti due ragazzi, altri sette feriti

Due morti e sette feriti: è questo al momento il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina, 8 gennaio, lungo la strada provinciale che collega Andria a Trani. Le vittime avevano 20 e 29 anni, ed erano entrambe originarie di Andria. Le autovetture coinvolte lungo il tratto stradale sono state tre. Anche gli altri ragazzi feriti sono giovanissimi: avrebbero tutti un’età compresa tra i 18 e i 22 anni. Sono tutti ricoverati negli ospedali di Andria, Foggia e Bisceglie. Diversi di loro, a quanto si apprende, versano in condizioni critiche. Uno di loro, riferisce l’agenzia Ansa, è ricoverato in rianimazione. Sul luogo dell’incidente, sono arrivati oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, intervenuti per estrarre dalle auto i passeggeri, anche la polizia e i carabinieri, che dovranno accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: