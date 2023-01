Al termine di una manifestazione a Brasilia contro l’esito del voto, che ha visto come vincitore l’attuale Presidente Lula, i bolsonaristi hanno preso d’assalto il Palácio do Planalto, luogo dove hanno sede la residenza presidenziale, il Parlamento brasiliano e la Corte Suprema. Al momento inutile l’intervento delle forze dell’ordine, incapaci nel fermare l’avanzata dei manifestanti. Alcune auto della polizia sono state riprese mentre correvano in mezzo alla folla, una di queste conclude la sua corsa in una delle fontane del piazzale sotto gli occhi festosi dei bolsonaristi.

