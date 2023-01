A poche settimane dal voto che ha certificato la vittoria di Lula come presidente del Brasile, le proteste dei sostenitori dell’uscente Bolsonaro non si placano e anzi sono a una svolta. Al termine di una manifestazione a Brasilia in cui contestavano il risultato elettorale, centinaia di persone sono riuscite a sfondare il cordone di sicurezza ed entrare nel Palácio do Planalto, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, del Parlamento brasiliano e della Corte suprema. Le immagini ricordano l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill, avvenuto esattamente due anni fa. Secondo quanto riportato dal canale Cnn Brasile i sostenitori dell’ex presidente sono riusciti a entrare anche nell’edificio del Tribunale supremo elettorale (Tse). Attualmente il presidente in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova a Brasilia ma nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate. Nella capitale nel frattempo, con bastoni e pietre, i bolsonaristi hanno anche attaccato alcuni veicoli della Congressional Police, distrutto le barriere di protezione e affrontato gli agenti. Poche ore fa l’area attorno al Congresso era stata transennata dalle autorità, dopo l’arrivo di diversi bus con sostenitori di Bolsonaro. Il gruppo che rifiuta di accettare la vittoria di Lula alle elezioni dello scorso ottobre è riuscito a sfondare i cordoni di sicurezza, scalando in diverse dozzine la rampa dell’edificio moderno per occuparne il tetto. Poi l’entrata nel palazzo.

Ore 21:34 – Riunione d’emergenza del governo Lula

Attualmente in visita ad Araquara, nello Stato di San Paolo, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha tenuto una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo. Come riportato dai media locali, all’incontro hanno partecipato i ministri della difesa, della giustizia e dei rapporti istituzionali. «Questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà», ha subito commentato il ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino su Twitter. «Il governo del distretto federale afferma che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro. Io sono nella sede del ministero della Giustizia».

Ore 20:40 – La polizia si prepara ad entrare all’interno del Parlamento

Centinaia di poliziotti in assetto antisommossa si stanno preparando per fare irruzione nel Parlamento di Brasilia, occupato dai sostenitori di Bolsonaro. Dalla diretta di Cnn Brasile si vedono gli agenti avanzare a testuggine fuori dal Palazzo per cercare di sgomberare.

TWITTER/METROPOLES – L’assalto a Brasilia

Foto di copertina: Twitter/Metropoles

