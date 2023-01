Arezzo, uomo morto sui binari alla stazione di Montevarchi. Treni sospesi o cancellati

Il traffico ferroviario è stato sospeso per oltre tre ore e si sono registrati numerosi ritardi

Intorno alle 6 di lunedì 9 gennaio, nel giorno del rientro generale dalla lunga sosta natalizia, un uomo è morto nella stazione di Montevarchi (Arezzo) ed è stato trovato sui binari, probabilmente in seguito a investimento ma la dinamica non è ancora chiara. I treni sono stati soppressi o cancellati nella tratta ferroviaria tra Arezzo e Firenze. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Carabinieri del Valdarno, l’autorità giudiziaria per gli accertamenti sul decesso e gli uomini del 118. Il traffico sarebbe ripreso dopo oltre 3 ore di stop, intorno alle 9.30.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: