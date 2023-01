I vandali che lanciano una bici mentre passa il treno alla stazione di Palermo: scoppia l’incendio – Il video

Alcuni vandali hanno lanciato una bicicletta sulla linea elettrica della stazione di Palermo “Tommaso Natale” mentre passava il treno che andava a Punta Raisi. In seguito al lancio è divampato un incendio che ha danneggiato la linea e il pantografo del convoglio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Secondo la prima ricostruzione i vandali hanno colpito uno dei treni più capienti della tratta tra Palermo e Punta Raisi. Non è la prima volta che succede: nelle scorse settimane, qualcuno ha lanciato degli scooter contro le porte degli ascensori mandando in frantumi l’impianto. Sono in corso indagini per risalire alla banda.

