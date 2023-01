Dakar, tragedia a bordo pista: spettatore italiano travolto e ucciso durante il rally in Arabia Saudita

Un turista italiano è morto in un incidente sulla pista della Dakar 2023. Lo ha reso noto l’organizzazione del rally. L’uomo, secondo quanto ha riferito la Amaury Sport Organization in un comunicato stampa, è stato investito durante la nona tappa della corsa tra Riad e Harad, in Arabia Saudita. Secondo la ricostruzione degli organizzatori, il turista stava assistendo alla corsa “dietro una duna” quando è stato colpito, rimanendo ferito. Evacuato in elicottero, il connazionale è poi spirato durante il trasferimento in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La Dakar 2023, che da quattro edizioni si svolge in Arabia Saudita, è partita lo scorso 31 dicembre dalle rive del Mar Rosso. L’arrivo, dopo oltre 8000 km di corsa, è previsto il 15 gennaio sulla costa orientale a Dammam. Il rally si svolge prevalentemente in zone desertiche.

