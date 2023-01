Viva Rai2 su Instagram, Fiorello e Biggio svelano per errore in diretta il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi – Il video

I due sono tornati alle dirette mattutine in attesa del ritorno di Viva Rai 2 in tv. E volevano chiamare la conduttrice…

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in diretta su Instagram hanno inquadrato per errore il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi. E la conduttrice, che stasera esordisce su Rai2 con ‘Boomerissima‘, è stata subissata di chiamate e messaggi. I due sono tornati alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno di Viva Rai 2 in tv. E volevano chiamare la conduttrice per promuovere appunto il suo nuovo programma. Ma, mentre Biggio (che ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi) lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava lo schermo del telefono, dove sotto al nome compariva anche il numero. «Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero», ha sottolineato preoccupato Fiorello. Chiaro anche il messaggio della moglie di Biggio, letto in diretta: «Sei un cretino».

