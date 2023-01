12 denunciati dopo gli insulti sessisti a Linda Cerruti per la foto con le medaglie

Nell’agosto scorso la nuotatrice Linda Cerruti venne inondata di commenti sessisti per una foto su Instagram in cui celebrava le sue vittorie. La campionessa decise di denunciare chi l’aveva insultata. Oggi la polizia fa sapere di aver identificato e segnalato all’autorità giudiziaria dodici persone per il reato di diffamazione a mezzo internet. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona hanno permesso di identificare 12 utenti della rete, ritenuti autori dei commenti diffamatori più condivisi. Tra questi un impiegato romano, cinquantenne; un operaio veneto; due pensionati residenti in Lombardia; un dipendente pubblico quarantenne, residente in Friuli Venezia Giulia ed un trentenne, residente in Sardegna. Sei internauti sono stati destinatari di una perquisizione informatica delegata dalla procura della Repubblica di Savona. Gli altri sei sono stati convocati presso i Centri Operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

