Incendio in un palazzo storico di Milano: evacuate 20 persone

Non risultato feriti o ustionati. Le fiamme in via Manzoni 45

All’alba di questa mattina, 17 gennaio, è scoppiato un incendio sul tetto di un palazzo storico a Milano, in via Manzoni 45. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare circa 20 persone, tra cui una famiglia con una bambina di quattro anni. Attorno alle 5.20 sono arrivati cinque mezzi dei pompieri, il personale del 118, la polizia di stato e la locale. Una donna di 30 anni, un uomo di 61, un’altra signora di 57 e la bimba di 4 anni sono stati soccorsi, ma non risultano feriti. Gli intossicati lievi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Il rogo è stato domato, ma i vigili del fuoco stanno ancora effettuando le operazioni per mettere in totale sicurezza l’abitazione. La struttura è uno stabile di fine ‘800 dove si troverebbero anche alcuni appartamenti oltre agli uffici, tra i quali una nota casa d’aste che si occupa della compravendita di opere d’arte e importanti oggetti di antiquariato e un circolo prestigioso. Sono ancora da definire i motivi che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Nella serata di ieri, 16 gennaio, un altro incendio è divampato a Milano in via Val Daone 1 e ha portato alla morte di una donna di 79 anni.

