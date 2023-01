Gli affari di Matteo Messina Denaro: dall’eolico ai supermercati, un tesoro da 5 miliardi di euro

Trent’anni nell’ombra, fino alla cattura di lunedì 16 gennaio, non hanno impedito a Matteo Messina Denaro di gestire e accumulare un patrimonio di svariati miliardi di euro, investito in attività e immobili. Impossibile avere una stima precisa di quanto abbiano fruttato al boss i suoi affari illeciti, tra prestanome e attività di riciclaggio, ma negli ultimi anni gli inquirenti gli avrebbero già sequestrato beni per circa 5 miliardi di euro. La caccia al boss in questi decenni non si è limitata infatti al tentativo di stanarlo dal suo rifugio – più di uno probabilmente – ma ha inseguito la scia di denaro e di traffici illeciti riconducibili a Messina Denaro.

La grande distribuzione e l’eolico

Tra le inchieste legate agli affari del boss mafioso, c’è quella che ha portato alla condanna a 12 anni di carcere nel 2011 a Giuseppe Grigoli per riciclaggio. Grigoli era considerato il re dei supermercati Despar, con 83 punti vendita tra le province di Trapani e Agrigento e un intero centro commerciale. Due anni dopo la condanna, il tribunale di Trapani dispose la confisca di società, beni immobiliari e terreni intestati all’imprenditore per un valore di 700 milioni di euro. Negli anni il boss si sarebbe interessato anche di energia, puntando sulle rinnovabili e specialmente sull’energia a vento. Secondo gli inquirenti, il prestanome in questo settore è stato Vito Nicastri, l’elettricista diventato re dell’eolico nel giro di vent’anni e che tra il 2002 e il 2006 era l’imprenditore con il più alto numero di concessioni in Sicilia per costruire parchi eolici. La Dia si è interessata al suo profilo e nel 2013 gli ha sequestrato beni e attività per 1,3 miliardi di euro.

Villaggi turistici e il tesoro nascosto

Un altro nome accostato negli anni a quello di Matteo Messina Denaro è quello di Carmelo Patti, ex muratore di Castelvetrano diventato il numero 1 di Valtur e scomparso nel 2016. Come ricostruisce il Fatto Quotidiano, i sospetti degli inquirenti non si sono tradotti in sentenza di condanna, anche se agli eredi è stato confiscato un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro, tra resort e beni. Altri proventi illeciti, secondo gli investigatori, il padrino soprannominato Diabolic e u’ siccu li avrebbe investiti in edilizia, turismo e sale slot, ma anche trasporti marittimi e beni archeologici, cercando di occultarne la provenienza. Gli inquirenti che in questi anni si sono occupati di individuare i flussi di denaro sporco riconducibili al super latitante, ora rinchiuso nel carcere de L’Aquila, sono convinti che il vero tesoro sia ancora da trovare. E la chiave per trovarlo potrebbe essere nei cellulari sequestrati nel covo in cui si era rifugiato.