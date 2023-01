Sentenza plusvalenze, i tifosi del Napoli infieriscono sulla Juve: «Toglietele gli scudetti rubati»

I social network si sono scatenati dopo la pubblicazione della sentenza dell’inchiesta plusvalenze, che ha penalizzato la Juventus sottraendole 15 punti nella classifica di Serie A. Sono i tifosi del Napoli i più attivi, in queste ore, nei commenti. C’è chi invoca la retrocessione in Serie B, chi si augura il fallimento del club. Qualcuno chiede la «revoca degli scudetti rubati, compreso quello tolto al Napoli». Tra gli azzurri, diversi invitano alla calma, in attesa del ricorso che presumibilmente la società torinese presenterà. «Con qualche aiutino – si legge in un commento – arriveranno a qualificarsi almeno per l’Europa League, se non addirittura per la Champions». E ancora: «Vi salverete, non preoccupatevi». Altri, invece, con sarcasmo sostengono che si tratta «solo dell’inizio: ci sono altri quattro processi, avranno altre penalizzazioni».

Intanto, dal mondo della politica, il primo parere sulla sentenza arriva dall’europarlamentare italiano – ma eletto in Francia – Sandro Gozi: «Ma no, non basta. Rasiamo al suolo l’Allianz Stadium, cancelliamo la Juventus da qualsiasi albo dal 1897, senza dimenticare ovviamente le pene corporali. Figc e Corte d’appello: siete ridicoli», scrive su Twitter l’eurodeputato del gruppo Renew Europe. «Ma la Juve le plusvalenze sui giocatori comprati e venduti le faceva da sola? C’è qualcosa che non va in questa sentenza». Dichiara Giuseppe Graziano, consigliere regionale della Calabria.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: