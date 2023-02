La lezione di Spalletti ai piccoli tifosi napoletani che vogliono fare i calciatori: «Vi dico io cosa fare prima di giocare» – Il video

«Pallone e studio. Sono due sport fondamentali». Finito l’allenamento nel centro sportivo di Castel Volturno, Luciano Spalletti si toglie le vesti da allenatore e indossa quelle di professore. Il coach del Napoli si è fermato con alcuni piccoli tifosi fuori dal campo di allenamento degli Azzurri. Al posto che limitarsi a firmare autografi, però, ha sfruttato l’occasione per dare qualche consiglio di vita. «Ci sono due modi di fare sport e due modi per essere campioni: il pallone e lo studio», ha detto Spalletti ai giovani tifosi che lo ascoltavano da dietro le transenne. «Per giocare nel Napoli bisogna capire quello che si deve fare, dove si vuole andare. Bisogna sapere calciare bene la palla e saper bene quello che si dice», ha aggiunto il coach degli azzurri, che poi scherza: «Di Lorenzo fa il capitano perché ha la pagella migliore di tutti. Non perché è il più bravo a giocare a calcio».

