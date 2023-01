Napoli, rapinano negozi e ristoranti armati di fucili. L’allarme di Borrelli: «Situazione fuori controllo» – Il video

Due eventi separati, in due piccoli comuni limitrofi ma di due province diverse, con una dinamica simile. A Teverola, nel casertano, quattro rapinatori armati di fucile sono entrati in una caffetteria per rubare tutto l’incasso e i gratta e vinci. A Casandrino, nel napoletano, tre persone armate di fucile sono entrate in una pizzeria, dove hanno portato via l’incasso minacciando il personale con pistole e fucili. «Viviamo una situazione di emergenza senza controllo», la denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, «banditi pericolosi che non hanno alcun timore di impugnare un’arma e di usarla: se non mettiamo un freno a questa escalation ci troveremo a dover piangere l’ennesima vittima». Borrelli ha pubblicato il video dell’assalto, chiedendo alle prefetture di Napoli e Caserta un maggior controllo del territorio. «Servono pene certe per tutti i reati», ha scritto su Facebook Borrelli, «certe volte i condannati riescono a non fare neanche un giorno di carcere e tornano di nuovo in strada a delinquere».

