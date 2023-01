Taranto, grave incidente sulla provinciale per Martina Franca: morti tre giovani, grave un altro ragazzo

Un impatto violentissimo, e tre giovanissimi a bordo di una Opel Corsa sono deceduti sulla provinciale per Martina Franca, vicino Taranto. Uno di loro aveva solo 13 anni, gli altri due appena 20 anni. Le vittime sono il conducente dell’auto e due giovani che sono fratello e sorella. Un quarto ragazzo è rimasto gravemente ferito: con un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale «Santissima Annunziata» di Taranto. Da quanto si apprende, in due, il minore e la sorella, sono morti sul colpo. Il terzo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Tutti e quattro di Massafra, si sono schiantati contro un muro intorno alle ore 19 di domenica 22 gennaio, in località Cernera. Tra le prime ipotesi delle cause del gravissimi incidente l’asfalto reso viscido dalla pioggia o la scarsa visibilità sulla strada, dovuta proprio alle precipitazioni intense.

