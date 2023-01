Bimba in ospedale a Giugliano in Campania dopo aver ingerito droga: denunciato il padre

Una bambina di quasi due anni è finita in ospedale dopo aver ingerito della droga. La piccola è stata ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Aveva ingerito una sostanza stupefacente nella sua abitazione di Giugliano in Campania. Il padre è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali colpose. L’uomo, che ha 33 anni, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. I servizi sociali territoriali si attiveranno. La bambina ha una prognosi di due giorni. Avrebbe ingerito dell’hascisc o della marijuana. All’alba i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Napoli) hanno perquisito l’abitazione giuglianese dove la piccola abita con i genitori dove sono stati trovati e sequestrati 2,3 grammi di hashish.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: