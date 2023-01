Napoli, 18enne non si ferma all’«alt» e investe carabiniere con lo scooter: gravi entrambi

L’incidente in corso Arnaldo Lucci: non sono in pericolo di vita

A Napoli, in corso Arnaldo Lucci, un 18enne in motorino non si è fermato all’alt dei militari e ha investito un carabiniere. Ora sono ricoverati entrambi in gravi condizioni, il giovane all’ospedale del Mare e il militare al Vecchio Pellegrini, ma non sono in pericolo di vita. Secondo le testimonianze, il ragazzo avrebbe compiuto alcune manovre azzardate in mezzo al traffico, attirando l’attenzione dei carabinieri che gli hanno intimato di fermarsi. Il 18enne, senza casco, ha invece provato ad allontanarsi ma si è scontrato con il militare e dopo l’impatto è finito ad alcuni metri dal mezzo. I due feriti rimarranno in ospedale per accertamenti.

Foto di repertorio: Ansa

