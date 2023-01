A Roma intervento dei vigili del fuoco in atto dalle 22:30 per l`incendio generalizzato del capannone di una rivendita nell`area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. Sarebbe andato a fuoco lo store “Orizzonte”. Cinque squadre al lavoro anche con mezzi aeroportuali.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: