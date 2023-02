Il giudice archivia l’accusa di violenza sessuale per un prof che stava con un’alunna di 15 anni: «Erano innamorati»

Anche se l’allieva è minorenne il professore può avere una relazione con lei. È la decisione che ha preso un giudice di Reggio Emilia riguardo una storia che risale al 2019. Il docente 43enne conosce un’alunna di 14 anni. Nel 2020 la ragazza viene ricoverata per un aborto spontaneo. Nell’occasione racconta della sua relazione con il prof, che nel frattempo ha cambiato istituto. Due anni dopo il maestro è accusato di violenza sessuale dalla procura. Ma la minore viene sentita da uno psicologo e dice di amarlo. La stessa cosa sostiene lui. Il professionista non rileva disagi psichici nella minore. Non c’è un rapporto di sudditanza con l’uomo. Ma la relazione si interrompe con l’indagine. E la moglie di lui chiede il divorzio. Il docente, racconta La Stampa, acconsente al divorzio e decide di tornare con l’ex alunna. La frequentazione è durata almeno fino all’anno scorso. Lei intanto è diventata maggiorenne. I genitori si sentono rifiutati dalla ragazza. E sono pronti a chiedere la riapertura del caso se emergessero nuove prove contro il docente. Che intanto continua a insegnare.

