Rapina a Roby Facchinetti, lo sfogo del figlio Francesco contro i politici: «È una vergogna, siete degli incapaci» – Il video

«È una vergogna che in un Paese con la pressione fiscale al 60 per cento non ci sentiamo sicuri: bravissimi! Stato: bravissimi, complimenti. Al governo la destra e la sinistra sono incapaci di tenere il controllo e mantenere l’ordine. Siete degli incapaci, sapete fare solo propaganda». Francesco Facchinetti, cantante, conduttore tv e figlio di Roby Facchinetti, condivide un duro sfogo sui social dopo la rapina in villa al padre. Il tastierista dei Pooh è stato sorpreso in casa da tre uomini armati che l’hanno obbligato a consegnargli soldi e gioielli. Il figlio Francesco, su Instagram, se la prende con il governo attuale e con quelli passati: «Vi interessa solo il vostro cu*o e allora chi può, come ho fatto io, va ad abitare da un’altra parte», aggiunge il conduttore tv, «non voglio crescere i miei figli in un Paese dove non possono essere liberi, dove non possono uscire di casa, dove ho paura che vadano a giocare al campetto o di lasciarli da soli a casa con mia moglie». Secondo Facchinetti, la colpa è di chi ha governato «in questi ultimi 30 anni», ha reso il Paese «insicuro» e, aggiunge, «un Paese dove c’è d’aver paura».

