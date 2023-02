Ryanair, il Ceo Wilson cambia idea: «La stagione ultra-low cost dei biglietti a 9,99 euro è finita»

Brusca inversione di rotta dell’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, sui voli low cost. Se lo scorso agosto, infatti, aveva rassicurato sul fatto che la compagnia aerea avrebbe continuato a vendere i posti al costo di «9,99 o 19,99 euro», in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere di Torino sembra aver cambiato idea. E così a distanza di sei mesi decreta la fine della «stagione ultra-low cost, almeno quella dei biglietti a 9,99 euro». Spiegando che, nonostante restino «la compagnia aerea con i prezzi più bassi e con più connessioni tra le città europee», le «super promozioni oggi, ai tempi del caro carburante e dopo la pandemia, sono difficili da mantenere se non nel lancio di nuovi mercati o nuove rotte». Ciononostante, precisa, prevede «aumenti molto lievi: da 40 a 50 euro per rotta e solo nel giro di 3 anni». Senza risparmiare un’aspra considerazione: «Va detto che in Italia è difficile mantenere prezzi bassi se ci fate pagare 6,50 di tasse municipali per ogni passeggero. Soldi che non vanno ai Comuni ma finiscono nel buco nero di qualche fondo pensione di ex piloti Alitalia».

«Il trasporto è un fatto democratico e va tutelato»

Wilson continua spiegando i programmi che nel prossimo futuro attendono la compagnia: «Il nostro problema oggi è comprare più aerei, ma ci vuole tempo per costruirli. Ne attendiamo 50 per l’estate e 131 nei prossimi anni, magari uno farà base a Torino, portando a 3 gli aeromobili nella base di Caselle. Noi cresciamo con un modello di business alternativo che oggi è diventato dominante in Europa. E lo è diventato perché la gente vuole viaggiare tanto e a basso costo. Perché il trasporto è un fatto democratico e va tutelato».

Nel frattempo, si gode il soggiorno a Torino. Ha raggiunto il capoluogo Piemontese per annunciare il programma di viaggi estivi nella base inaugurata poco più di un anno fa: 35 rotte, 310 voli settimanali e quattro nuove destinazioni (Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius). Ma questo weekend ha intenzione di vestire i panni del turista: «Visiterò il museo Egizio e l’Heritage Hub di Mirafiori e farò shopping con mia moglie – ha affermato il top manager -. Ora se volete offrirmi un bicchiere di Barolo o una birra sappiate che fino a lunedì sarò nei paraggi».

