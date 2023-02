Pontedera, come ha fatto il prof che ha tirato un pugno a uno studente a tornare a insegnare – Il video

Quattro mesi fa, il docente di un istituto professionale a Pontedera, in provincia di Pisa, ha reagito alle provocazioni di uno studente sferrandogli un pugno nello stomaco. L’episodio, ripreso in un video e condiviso, è costato all’insegnante un’indagine per abuso di mezzi di correzione e la sospensione dall’insegnamento. In questo lasso di tempo, però, non è arrivata nessuna decisione ufficiale: e così, riporta La Nazione, dal primo febbraio il professore è tornato dietro la cattedra, dopo un periodo di ferie e poi di aspettativa. E lo ha fatto nello stesso istituto superiore di Pontedera, anche se non nella medesima classe in cui si era verificato l’episodio incriminato. La polizia del Comune toscano, infatti, ha inviato due distinte informative su quanto accaduto alla Procura del tribunale per i minorenni di Firenze e a quella di Pisa, ma dagli uffici non è giunta nessuna novità.

Così come nessuna decisione è stata presa dall’ufficio scolastico regionale di Firenze, né da quello provinciale di Pisa, ovvero gli organismi a cui spetta il compito di emanare provvedimenti nei confronti del corpo docente. Alcuni studenti dell’istituto, sentiti dalla Nazione, hanno spezzato una lancia a favore dell’insegnante: «La reazione del professore è comprensibile, pur essendo sbagliata, perché da parte di alcuni studenti c’è veramente mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico». Lo stesso docente, nel mezzo della bufera mediatica che fece seguito alla diffusione del filmato, non si dimostrò particolarmente pentito: «Io sono tranquillo – aveva spiegato il docente, supplente di materie scientifiche con un anno di incarico in una prima -.So di avere la coscienza a posto e tornerò presto dai miei studenti».

