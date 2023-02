Alessandria, esplosione in un cantiere del Terzo Valico: morto un giovane operaio

In corso gli accertamenti per capire le dinamiche dell’incidente. A causare lo scoppio forse una fuga di gas

Tragedia nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Due operai sono stati coinvolti in un incidente mentre lavoravano: uno dei due è morto a causa delle ustioni riportate. Dalle prima informazioni dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano, di 34 anni. L’altro operaio è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a Novi Ligure. Sono in corso gli accertamenti per capire le dinamiche dell’incidente, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un’attività di scavo. I soccorritori hanno infatti riferito di un’esplosione all’interno del cantiere. Sul posto, i carabinieri di Voltaggio con gli agenti di Novi Ligure per fare chiarezza su quanto accaduto.

In aggiornamento

