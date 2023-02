Scoperto un pianeta con una dimensione simile alla Terra a 72 anni luce di distanza

A 72 anni luce di distanza è stato scoperto un pianeta con una dimensione simile a quella della Terra, in orbita attorno a una minuscola stella. La ricerca, che verrà pubblicata su The Astronomical Journal, consentirà di fare luce sulla formazione di pianeti simili alla Terra in sistemi molto diversi rispetto al nostro. «I piccoli pianeti attorno alle nane M (stelle piccole e relativamente fredde, ndr) sono un buon laboratorio per esplorare la diversità atmosferica dei pianeti rocciosi e le condizioni in cui può esistere un pianeta terrestre abitabile», spiega il tema internazionale di astronomi guidato da Teruyuki Hirano dell’Astrobiology Center in Giappone. La scoperta potrebbe per certi versi aiutare a capire se esiste oltre alla Terra un posto “là fuori” dove ci sia vita. Uno degli strumenti che potrebbe rispondere a questa ipotesi è la presenza – spiegano gli astronomi – di esopianeti simili alla Terra che orbitano intorno a piccole stelle. «Simili – continuano gli esperti – in termini di dimensione, composizione, temperatura e massa». Tuttavia, la massa dell’esopianeta K2-415 – individuato per la prima volta nei dati del telescopio Kepler nel 2017 – è superiore rispetto al nostro pianeta, circa tre volte quella della Terra ed è molto, molto più vicino alla sua stella: ha un periodo orbitale di soli quattro giorni. Ma è anche possibile, spiega il team di esperti, che K2-415 sia un sistema multi-pianeta; questo solleva la possibilità di un esopianeta attualmente non rilevato nella zona abitabile della stella. «Quindi – concludono – è improbabile che troviamo segni di vita su K2-415. Ma il sistema rappresenta un obiettivo eccellente per la caratterizzazione atmosferica degli esopianeti e per indagini di follow-up sulla ricerca di mondi nascosti, potenzialmente portatori di vita».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: