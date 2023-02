La liberazione dei carabinieri della ragazza segregata dal padre bengalese contrario alla relazione con un ragazzo – Il video

L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’intera operazione di salvataggio ripresa in video dagli agenti

Un cittadino bengalese di 52 anni, residente a Stresa, è stato arrestato ieri sera per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Ad allertare i carabinieri del comando provinciale di Verbania è stata la chiamata di un ragazzo di 23 anni residente a Milano, anche lui originario del Bangladesh, da tempo in una relazione sentimentale con la figlia ventenne dell’uomo arrestato. Il ragazzo avrebbe manifestato ai carabinieri la propria preoccupazione per le sorti della ragazza, con cui non riusciva più a entrare in contatto da alcuni giorni. I carabinieri si sono recati subito a casa del padre, che – seppur con un po’ di reticenza – li ha fatti entrare. Alla richiesta dei militari che volevano sapere dove si trovasse sua figlia, l’uomo ha risposto che era partita per il Bangladesh insieme alla madre. Non appena i militari hanno iniziato a ispezionare l’appartamento, però, la ragazza ha iniziato a bussare con insistenza sulla porta della camera dove era stata rinchiusa. Una volta aperta la porta, la ragazza è apparsa subito in grande stato di agitazione e mostrava evidenti segni di percosse sul corpo.

L’operazione dei carabinieri

A quel punto, i carabinieri hanno chiesto l’intervento immediato di un’ambulanza, che ha portato la ragazza all’ospedale di Verbania, dove è tuttora ricoverata. Il padre, invece, è stato condotto in caserma e, dopo tutti gli accertamenti, è stato dichiarato in arresto per sequestro di persona e maltrattamenti della figlia. Al momento dell’operazione, erano presenti in casa anche altri due figli dell’uomo, entrambi minorenni, che sono stati affidati ai servizi sociali di Verbania. Ai carabinieri la ragazza ha raccontato di essere stata rinchiusa in casa da quattro/cinque giorni, di essere stata picchiata ripetutamente e lasciata senza cibo. Persino l’uso del bagno le era stato proibito, se non scortata dal padre. La ragazza ha detto di aver temuto per la propria vita e ha spiegato che tutto avrebbe avuto origine dopo che il padre ha scoperto la sua relazione amorosa con il ragazzo di Milano. Un rapporto, a quanto pare, non approvato dell’uomo, che probabilmente aveva già combinato un fidanzamento in Bangladesh con un altro ragazzo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: