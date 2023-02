Covid, morti in calo del 36% e contagi del 6% nell’ultima settimana

Tornano a scendere i decessi legati al Coronavirus. Sono 279 – contro i 439 della scorsa settimana (-36,4%) – quelli registrati dal bollettino settimanale della Protezione Civile e del Ministero della Salute che rispecchia l’abbassamento del valore degli indicatori attestato dal monitoraggio Iss. In calo, infatti, anche i contagi che negli ultimi sette giorni si fermano a 30.911, contro i 33.042 della rilevazione precedente (-6.4%). Sono, invece, 62.549 i guariti, numero superiore ai 57.923 dell’ultima comunicazione. I numeri coincidono con un ulteriore svuotamento delle terapie intensive, che rispetto alla scorsa settimana contano 16 pazienti in meno. Situazione simile nei reparti ordinari, dove i ricoveri calano di 253 unità. Infine, a fronte di 547.026 tamponi analizzati negli ultimi sette giorni, si registra un tasso di positività del 5,6% in calo dello 0,1% sulla rilevazione precedente.

