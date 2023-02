Marche, disperso un bimbo di 6 anni in gita coi genitori: sparito dopo la caduta in un fosso innevato

Un bambino di sei anni è disperso dopo essere caduto in un fosso vicino la grotta di San Francesco, a Pian dell’Elmo nel comune del Maceratese di Apiro. Il bambino era in gita con i suoi genitori con i quali aveva visitato la grotta, quando uscendo è scivolato lungo il sentiero in un fosso innevato. Con il piccolo è caduto anche il padre, finito però in un punto meno profondo. Le ricerche sono in corso da alcune ore, dopo l’allarme lanciato immediatamente dai genitori. Sul posto sono arrivate le squadre del soccorso alpino, del 118 e i vigili del fuoco.

