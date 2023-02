Bolzano, 12enne tedesco cade dal balcone dell’hotel della gita scolastica: è grave

Il ragazzino è precipitato dal secondo piano dell’albergo in cui si trovava con la classe, a San Giovanni in valle Aurina

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano un ragazzino tedesco di 12 anni, precipitato oggi – domenica 12 febbraio – dal balcone dell’hotel nel quale si trovava a San Giovanni in valle Aurina. Il ragazzino si trovava in Alto Adige in gita scolastica con la sua classe per la settimana bianca. Attorno alle 8.30 di questa mattina, secondo una dinamica ancora da chiarire, il 12enne è caduto dal balcone del secondo piano della struttura, riportando – riferisce la stampa locale – ferite importanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Croce Bianca, che hanno portato i primi soccorsi al ragazzino. Il 12enne è stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bolzano.

