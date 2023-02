Roma, i due giovani gambizzati di Morena sono collegati all’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri?

Sabato scorso a Morena Simone Daranghi, 21 anni, e Alex Corelli, 27, sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola davanti al pub N1 in via dei Sette Metri. Entrambi colpiti alle gambe, hanno avuto due reazioni diverse subito dopo la sparatoria. Daranghi, raggiunto all’altezza del femore, è andato al pronto soccorso del Policlinico Casilino per farsi medicare. Poi ha firmato e se n’è andato. Corelli invece si è nascosto nel pub. «Farneticava, non credo che se lo aspettasse», ha detto il gestore. Daranghi ha anche un trascorso nello spaccio. Non a Frosinone dove è nato. Ma ad Alatri. Per questo gli inquirenti pensano che l’omicidio di Thomas Bricca e la gambizzazione dei due ragazzi possano essere collegati.

La dinamica dell’agguato

La dinamica dell’agguato la racconta oggi Il Messaggero: Corelli si è fermato nello slargo per comprare le sigarette. I due sono scesi dall’auto insieme. Poi è arrivato il killer che ha sparato contro entrambi. Purtroppo le telecamere di sorveglianza del pub non funzionano. Mentre quelle del bar tabacchi vicino inquadrano una scena diversa rispetto a quella dell’agguato. Quando è stato interrogato, Corelli ha parlato di una tentata rapina nei suoi confronti. Ma le risultanze delle prime indagini lo smentiscono. Il Messaggero aggiunge che l’ipotesi degli investigatori è che tra Morena e Alatri ci sia un nesso. Il 21enne nel 2019 è stato arrestato nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio da Frosinone ad Alatri. L’avvocato che assiste la famiglia esclude collegamenti. Il ragazzo è però amico dei due fratelli che dopo la morte di Bricca si sono presentati in caserma. All’epoca i due hanno protestato la loro innocenza. Ma hanno anche fatto dei nomi.

Il caso Bricca

Sul caso Bricca intanto è emersa anche un’ipotesi investigativa che riguarda il razzismo. Omar, il ragazzo che sarebbe stato il vero obiettivo dei killer, ha raccontato proprio questo: «Loro sono schifosi di m… noi non abbiamo mai avuto contatto con quello schifo di gente, mi fanno schifo fin da bambino. Se non moriva Thomas moriva un altro ragazzetto, è nato tutto per una ca… ata». In questo caso il colpo ricevuto da Bricca sarebbe frutto di un errore. Dovuto, a quanto pare, al fatto che il 18 enne indossasse un giubbotto dello stesso colore di quello dell’obiettivo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: