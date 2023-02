Addio a Raquel Welch, icona del cinema e sex symbol di Hollywood: aveva 82 anni

Icona del cinema, sex symbol intramontabile, Raquel Welch è morta all’età di 82 anni dopo una malattia che in poco tempo l’ha portata via da chi l’amava. A dare la notizia del decesso è il sito americano Tmz riportando le dichiarazioni della sua famiglia e del suo manager. Diventata celebre per i suoi ruoli in Viaggio allucinante e Un milione di anni fa, pellicole del 1966, Welch divenne presto un’icona di bravura e bellezza, considerata una delle star femminili più ambite degli anni ’60 e ’70. Nel 1974 fu suo il Golden Globe come miglior attrice per il ruolo ne I tre moschettieri. Anni dopo la rivista Empire la consacrerà come una delle «100 star più sexy nella storia del cinema», per Playboy sarà al terzo posto nella classifica delle «100 star più sexy del 20esimo secolo». L’intesa artistica con la cantante Cher la portò nel 1975 ad apparire in The Cher show, interpretando il brano I‘m a woman insieme all’artista. Nella sua vita ha avuto quattro matrimoni. Nel 1958 ha sposato James Welch, dal quale ha divorziato dopo avere avuto due figli, una dei quali è l’attrice Tahnee Welch. Il secondo matrimonio nel 1967 è stato con Patrick Curtis, ex attore e nipote del regista Billy Wilder. Nel 1980 si è sposata con il produttore cinematografico André Weinfeld, da cui ha divorziato nel 1990 e infine nel 1999 con Richard Palmer, unione che si è interrotta nel 2008. I fan sui social non smettono di recare omaggio all’attrice pubblicando foto dei suoi film più celebri e raccontando alle nuove generazioni la bravura e la bellezza dell’artista esplosa negli anni ’60.

