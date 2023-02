Superenalotto, centrato il 6 da record da 371 milioni di euro: la combinazione vincente

Dopo quasi un anno e mezzo è stata indovinata la combinazione vincente del Superenalotto: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23. I sei numeri sono valsi la vittoria del montepremi che continuava a salire dal 22 maggio del 2021 a Montappone (Fermo), l’ultima volta in cui qualcuno era riuscito a indovinare le cifre esatte. Dopo ben 469 giorni – è il “6” più ritardatario di tutti – il montepremi che verrà elargito dopo l’estrazione di oggi, 16 febbraio 2023, è il più alto di sempre mai vinto nella storia del gioco, nonché in tutte le lotterie del mondo. Dalla nascita, nel 1997, il gioco distribuito il jackpot completo appena 125 volte. In questo caso, la la combinazione vincente è stata indovinata grazie a un sistema di 90 schede. Ogni scheda, quindi, vince circa 4 milioni di euro.

Da oggi, il giocatore con la scheda vincente dispone di 90 giorni di tempo per presentarsi con la ricevuta presso gli uffici Sisal. Una volta mostrata, il montepremi verrà versato nell’arco di un mese. Non tutto quanto, però. Secondo quanto stabilito dalla tassa sulla fortuna introdotta nel 2012 e aumentata nel 2020, infatti, ben un quinto verrà prelevato dallo Stato. Si tratta, in questo caso poco più di 74 milioni di euro. Di seguito si riportano le quote all’estrazione disponibili sul sito di Superenalotto.

Le quote:

Punti 6: 1 – Totalizzano Euro: 371.133.424,51

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 – Totalizzano Euro: 25.601,14

Punti 4: 909 – Totalizzano Euro: 352,38

Punti 3: 34.749 – Totalizzano Euro: 27,32

Punti 2: 534.817 – Totalizzano Euro: 5,47

